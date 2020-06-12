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Başkan Soyer, Piraziz ve Gülyalı belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İZMİR HABERLERİ  | 12.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Giresun’un Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Başkan Soyer, Piraziz ve Gülyalı belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Ordu’nun Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Giresun’un Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer, iki başkana kooperatifçilik ve gönüllü hasat çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Giresun Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu ve Türkiye’nin en genç belediye başkanı sıfatını taşıyan Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i İzmir Sanat’taki çalışma ofisinde ziyaret etti. Başkan Soyer, kooperatifçilik ve gönüllü hasat konularındaki deneyimlerini paylaştı.
Toplantıda Karadeniz’de son yıllarda artan kivi yetiştiriciliği öne çıktı. Başkan Soyer, Karadeniz’de yetişen kivinin İzmir’de pazarlanabileceğini ifade ederek, "Kiviyi kurutunca raf ömrünü uzatırsınız, katma değerini arttırırsınız, pazarlama kabiliyetini arttırırsınız. Bunu yapmak lazım. Meyve suyu yapabilirsiniz. İlçe belediyeleri bu konuda iş birliği yapabilir. Biz bu noktada alıcı oluruz. Biz ürünün değerinde satılmasını sağlarız, müşterisini buluruz; ancak önemli olan orada üretilen bu ürünün katma değerini artıracak, onu yeni bir sanayi ürününe dönüştürecek çalışma yürütmek" diye konuştu.
Toplantının ardından Başkan Soyer, iki belediye başkanına İzmir motiflerinin yer aldığı seramik hediye etti.

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