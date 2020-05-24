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Başkan Tanır: "Bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum"

BURSA HABERLERİ  | 24.05.2020 09:21 | Son Güncelleme

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanır: "Bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum"

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tanır, bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Başkan Tanır, mesajında şu ifadelere yer verdi:
’’On bir ayın sultanı ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının yayıldığı ramazan bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar toplumda birlik, beraberlik, saygı ve sevginin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın ruhuna, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, kısaca her türlü insani ve ahlaki değerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan müstesna günlerdir. Tüm İslam alemini bir araya getirerek kenetlendiren bayramlar, Müslüman kalma bilincimizi diri tutmuş, İslam milletlerine tarih sahnesinde süreklilik kazandırmıştır. Ramazanlar ve kutlu bayramlar, insanlık ve İslam alemi için tekrar tekrar dirilişin müjdesi ve habercisi olmuştur. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ramazan bayramını tebrik ediyorum. Milletimize ve tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim.”

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