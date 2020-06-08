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Başkan Teke: "Bölgemize yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükü taşımayı hefliyoruz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bölge ekonomisi için oldukça önemli olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı projesi ile bölgeye yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükün taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Devlet Demir Yolları 7.

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bölge ekonomisi için oldukça önemli olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı projesi ile bölgeye yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükün taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.
Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’yi Afyon ilimizde makamında ziyaret ettik. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı ve yükleme rampası ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bölge ekonomimizin canlanması için oldukça önemli olan bu projenin detaylarını, yapılan maket ve sinevizyon gösterimi üzerinde inceledik. Projenein nakliye açısından Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi için önemini biliyoruz. Demir yolu ile bölgemize yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükü taşımayı hefliyoruz.Aynı zamanda Devlet Demir Yollarının bölgemizde yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bizlere bilgiler verdiler. Yakın ilgilerinden dolaylı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu projenin Altıntaş ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

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