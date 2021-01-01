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Başkan Tekin’den 2020’nin kahramanlarına teşekkür ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 01.01.2021 00:18 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2020 yılında korona virüs salgını nedeni ile başarılı çalışma yapan hastane, emniyet ve jandarma komutanlığını ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.2020 yılının son saatlerinde Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ve kolluk kuvvetlerimizi ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Kahramanlarımız bizim için gece gündüz demeden canla başla çalıştılar” dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2020 yılında korona virüs salgını nedeni ile başarılı çalışma yapan hastane, emniyet ve jandarma komutanlığını ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
2020 yılının son saatlerinde Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ve kolluk kuvvetlerimizi ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Kahramanlarımız bizim için gece gündüz demeden canla başla çalıştılar” dedi. 2020 yılı başta ülkemiz ve dünya olmak üzere çok zor süreçten geçti geçmeye devam Ettiğini anlatan Başkan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:
“İçinde bulunduğumuz Korana virüs (Covid-19) nedeni ile ilçemizde etkilendi. Birçok sevdiğimiz insan Covid-19’a yakalandı, kimileri iyileşti kimileri aramızdan ayrıldı. Bu zorlu süreçte Pazaryeri ilçemizde gecesini gündüzüne katan, bizlerin sağlığı, refahı için ailelerinde ayrı bir ortamda bizim sağlığımız güvenliğimiz için çalışan Sağlık çalışanlarımızı ve kolluk kuvvetlerimizi ziyaret ettik onlara ilçemiz adına teşekkür ettik. 2021 yılına umutla bakıyoruz inşallah bu zorlu süreç bitecek.”

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