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Başkan Tekin’den Bakan Kurum’a teşekkür

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a kent ziyareti esnasında ilçeye verilen destekler dolayısıyla teşekkür etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaret ve açılış için Kırıkkale’ye geldi.

Başkan Tekin’den Bakan Kurum’a teşekkür

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a kent ziyareti esnasında ilçeye verilen destekler dolayısıyla teşekkür etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaret ve açılış için Kırıkkale’ye geldi. Bakan Kurum burada ilçe belediye başkanlarıyla da tek tek görüşerek taleplerini dinledi. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin de Bakan Kurum’dan ilçe için bazı sözler aldı. Bakan Murat Kurum’un ziyareti sırasında ilçenin ve belediyenin ihtiyaçları konusunda bilgiler veren Başkan Tekin, çöp toplama aracı ve bazı destekler için görüştüklerini kaydetti. Verilen destekler için Bakan Kurum’a teşekkür eden Başkan Tekin, ziyaretin Bahşılı için verimli geçtiğine işaret etti.

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