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Başkan Tekin’den işçilere tatlı ikramı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 26.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere tatlı ve soğuk meşrubat ikram etti.Bahşılı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi’nde kaldırım ve yol asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Tekin’den işçilere tatlı ikramı

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere tatlı ve soğuk meşrubat ikram etti.
Bahşılı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi’nde kaldırım ve yol asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, tatlı ve soğuk meşrubat ikramında bulundu.
Başkan Tekin, "Halim Şenses Mahallesinde yaya kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını takip ediyoruz, personele tatlı ve kola ikram ettik. Bölgedeki çalışmanın en kısa sürede tamamlanması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Başkan Tekin’den işçilere tatlı ikramı

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