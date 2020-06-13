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Başkan Tekin’den jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 13.06.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir parçası olarak, devletimizin bekası, milletimizin refahı için Emniyet Teşkilatımızla birlikte toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımızın 181.

Başkan Tekin’den jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir parçası olarak, devletimizin bekası, milletimizin refahı için Emniyet Teşkilatımızla birlikte toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü kutlamaktayız. Jandarma teşkilatı Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması ve ülkemizde düzenin sağlanması gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayışıyla, başarıyla yerine getirmektedir. Yurdumuzun her köşesinde halkımızla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan jandarma teşkilatı, “Önce insan” diyerek ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışına sahip olarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiştir. Ülkemizin her yanında olduğu gibi, ilçemizde de bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakârlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Teşkilatımızın kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyor, kuruluş yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, jandarma teşkilatı personeline bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum, dedi.

Başkan Tekin’den jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı

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