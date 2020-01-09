Başkan Tekin’den sürücülere buzlanma uyarısı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi 3 gündür etkisi haline alan yoğun kar yağışı nedeni Ahi Dağında oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.
Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Pazaryeri ilçemizde 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini kaybetmesi ile Ahi Dağında aşırı buzlanma görülmektedir. İlçemizden Bursa istikametine giden araç sürücülerinin buzlanma nedeni ile araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları gerekmektedir” dedi.
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