Başkan Tekin’den sürücülere buzlanma uyarısı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi 3 gündür etkisi haline alan yoğun kar yağışı nedeni Ahi Dağında oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.

Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Pazaryeri ilçemizde 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini kaybetmesi ile Ahi Dağında aşırı buzlanma görülmektedir. İlçemizden Bursa istikametine giden araç sürücülerinin buzlanma nedeni ile araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları gerekmektedir” dedi.

