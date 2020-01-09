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  4. Başkan Tekin’den sürücülere buzlanma uyarısı

Başkan Tekin’den sürücülere buzlanma uyarısı

BİLECİK HABERLERİ  | 09.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi 3 gündür etkisi haline alan yoğun kar yağışı nedeni Ahi Dağında oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Pazaryeri ilçemizde 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini kaybetmesi ile Ahi Dağında aşırı buzlanma görülmektedir.

Başkan Tekin’den sürücülere buzlanma uyarısı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi 3 gündür etkisi haline alan yoğun kar yağışı nedeni Ahi Dağında oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.
Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Pazaryeri ilçemizde 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini kaybetmesi ile Ahi Dağında aşırı buzlanma görülmektedir. İlçemizden Bursa istikametine giden araç sürücülerinin buzlanma nedeni ile araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları gerekmektedir” dedi.

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Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
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