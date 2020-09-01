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Başkan Tuncay Demirel: ’’Bütün köylerimizin su sorununu çözdük’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde tüm köylerde su sorunun çözüldüğü ve köylerde isale hattı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.Su hayattır, su sağlıktır sloganıyla yapılan çalışmalarla ilçeye bağlı tüm köylerde su sorununun çözüldüğünü belirten AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Tuncay Demirel, ’’Bütün köylerimizin su depolarında gerekli görülen tadilat, tamirat işlerini yaptık.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde tüm köylerde su sorunun çözüldüğü ve köylerde isale hattı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Su hayattır, su sağlıktır sloganıyla yapılan çalışmalarla ilçeye bağlı tüm köylerde su sorununun çözüldüğünü belirten AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Tuncay Demirel, ’’Bütün köylerimizin su depolarında gerekli görülen tadilat, tamirat işlerini yaptık. İçme suyu sorunu olan köyümüz yok. Ayrıca İlcikören ve Doğancılar köyümüzde isale hattı yapım işlerini bitirdik. Çamköy de ise su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmalarına başladık. Devletimiz köylümüzün rahatı ve huzuru için tüm imkanları seferber ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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