YURTHABER
  4. Başkan Turanlı: “9 Ayda 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödedik”

Başkan Turanlı: “9 Ayda 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödedik”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla 31 Mart itibariyle son 9 ayın bütçesini açıkladı.Adıyaman Kahta ilçesinin Saadet Partisi Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediyeyi 31 Mart 2019 tarihinde 135 milyon 148 bin 911 lira borçla aldıklarını ve 9 ay içinde 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödediklerini, hizmetin yanında borçları ödemeye devam ettiğini açıkladı.2019 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Turanlı, borçlu bir belediyeyi devralmasına rağmen halkın öncelikli isteklerini yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.Başkan Turanlı, “31 Martta devir aldığımız bütçe emanetinden 2 milyon 638 bin 527 lira borç ödedik.

Başkan Turanlı: “9 Ayda 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödedik”

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla 31 Mart itibariyle son 9 ayın bütçesini açıkladı.
Adıyaman Kahta ilçesinin Saadet Partisi Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediyeyi 31 Mart 2019 tarihinde 135 milyon 148 bin 911 lira borçla aldıklarını ve 9 ay içinde 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödediklerini, hizmetin yanında borçları ödemeye devam ettiğini açıkladı.
2019 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Turanlı, borçlu bir belediyeyi devralmasına rağmen halkın öncelikli isteklerini yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.
Başkan Turanlı, “31 Martta devir aldığımız bütçe emanetinden 2 milyon 638 bin 527 lira borç ödedik. Geçmiş dönemde alacaklı iş akdi feshedilen personel tazminatından 1 milyon 443 bin 736 lira ödedik. 9 Ayda toplam 4 milyon 82 bin 263 Lira borç ödedik. Hizmetlerimizde halkımıza verdiğimiz sözlerden asla mazeret üretmedik çünkü biz halkımıza çare var dedik.
Mali kriz nedeniyle hizmet veremeyen belediyeler parasızlıktan yakınırken, oluşturulan stratejik planla hem hizmet hem de borçları kapatmayı hedefledik. Görevi devraldığımızda mağdur edebiyatı yapmadık, dedikodu çıkarmadık. Hem çalıştık hem de borçlarımızı ödedik. Kalan borçlarımızı hizmetlerimizin yanında borçlarımızı da ödemeye devam edeceğiz” dedi.
Bu kapsamda 1 Nisan 2019 itibariyle 135 milyon 148 bin 911 lira borçla belediyeyi devraldıklarını dile getiren Turanlı, “Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve gelir gelmez öncelikli olan işlerimize başlayıp, bunla beraber söz verdiğimiz projelerin bir kaçını tamamlamaya çalıştık. Görevi devraldığımızda 135 milyon 148 bin 911 lira borcumuz vardı. Her ne kadar belediyemiz borçlu olsa bile bu borç bizim halkımıza verdiğimiz sözlere engel olmayacaktır. Hem borçlarımızı ödeyeceğiz hem de söz verdiğimiz projelerimizi gerçekleştireceğiz. ALLAH (CC) Hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri Halkımıza mahcup bırakmasın” ifadelerini kullandı.

Başkan Turanlı: “9 Ayda 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödedik”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Vali Aykut Pekmez okul inşaatını incelediVali Aykut Pekmez okul inşaatını inceledi
Seyir halindeki otomobil yandıSeyir halindeki otomobil yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

174 öğrenciye bot

174 öğrenciye bot

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:36
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

Başkent Eczanesi
Merkez
Dolaş Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Turanlı’dan duyarlı esnafa teşekkür

Turanlı’dan duyarlı esnafa teşekkür

Kardeşini sokak ortasında bıçakladı

Kardeşini sokak ortasında bıçakladı

‘Senin derdin benim derdim’ projesi

‘Senin derdin benim derdim’ projesi

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.