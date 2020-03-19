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Başkan Turanlı’dan korona virüsü açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "tedbir var, panik yok" dedi.Dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Başkan Yusuf Turanlı, “Korona virüs (COVID-19) hastalığının yayılmasına karşı ilçemizde tedbirleri arttırdık.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "tedbir var, panik yok" dedi.
Dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Başkan Yusuf Turanlı, “Korona virüs (COVID-19) hastalığının yayılmasına karşı ilçemizde tedbirleri arttırdık. Panik yapacak bir konu olmaması ile birlikte bizler gereken tedbirleri almakla sorumluyuz ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumları, bankalar, park bahçeler, belediye hizmet binası, toplu taşıma araçları, otogar, adliye binası, hastane, sağlık ocakları, cadde ve kaldırımlar ilaçlama ekibimiz tarafından günlük dezenfekte ilaçlaması yapıyor. Camiler ve taziye evleri dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın panik yapmamasını ve tedbirlerini almasını ayrıca genel temizliğe dikkat etmesini gerekmedikçe toplum alanlarına girmemelerini hijyen konusuna önem vermelerini ve bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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