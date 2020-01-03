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  4. Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret

Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 03.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti’ni (EGC) ziyaret etti. Beraberinde Basın Müşaviri Cengiz Tosun’la birlikte EGC Başkanı Metin Barlak ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Uçar, hem geride kalan 9 ayın değerlendirmesini yaptı, hem de yeni döneme dair ipuçları verdi.
Başkan Uçar, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez ilçede öncelikle bir durum tespiti yaptıklarını ve öncelikleri belirlediklerini söyleyerek, “Oluşturduğumuz bu yol haritasına göre de, dolu dolu bir dokuz ay geçirdik. İnşallah yeni dönemde bunların üstüne koyarak ilerleyeceğiz ve Yakutiye’yi her alanda çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.
2020 YILI SALTUKLU YILI OLACAK
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 2020 yılına yönelik en önemli planlarının da, şehrin tarihsel açıdan niteliğini ortaya çıkarmak olacağını söyledi. Uçar, Erzurum’un, Malazgirt Zaferi’nden sonra Türklere yurt olduğunu vurgulayarak, “Erzurum, Saltuklu’nun başkenti olmuş ve 130 yıl boyunca bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Bu süreç Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli bir aşamadır ve membaı Erzurum’dur. İşte biz 2020 yılını bu manada Saltuklu Yılı ilan edeceğiz. Birbirinden farklı etkinliklerle şehrin bu yönünü ön plana çıkartacak ve bir farkındalık oluşturacağız” diye konuştu.
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak da, Erzurum’un tarihsel süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğuna dikkati çekerek, Başkan Uçar’ın bu girişimini önemsediklerinin altını çizdi.

Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret

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