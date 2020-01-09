YURTHABER
  4. Başkan Uçar’dan Türkiye Gazetesine ziyaret

Başkan Uçar’dan Türkiye Gazetesine ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Başkan Uçar’dan Türkiye Gazetesine ziyaret

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Erzurum Bölge Müdürü Özcan Bilgin’i ziyaret etti.
Uçar 9 aylık başkanlık sürecinde ki çalışmalar hakkında Bilgin ile bilgi alışverişinde bulundu. Uçar, göreve geldikleri ilk günden berri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktararak” Yakutiye Belediyesi olarak 20’ye yakın köyümüzde Millet Konakları inşa ettik. Millet Konaklarımızı 2020’nin sonuna kadar bütün köylerimize yapmayı planlıyoruz. Millet Konaklarımız öğrencilerimizin rahatça ders çalışacağı yerler olacak. Kentte yapılan ilim buluşmaları ile Erzurum’da bir ilki yapıyoruz. Her köyümüze halı saha yapmayı planlıyoruz. Kentte yer alan bir çok alanı ise yeşil alana çevireceğiz” dedi.
Başkan Uçar, 2020 yılını Saltuklu Yılı olarak ilan edeceklerini belirterek, yıl boyunca bu konu üzerinde tarihi ve bilimsel çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.
Uçar’ın konuşmalarının ardından Bilgin ziyaretlerinden dolayı Uçar’a teşekkür etti.

Başkan Uçar’dan Türkiye Gazetesine ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
‘Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası’ Erzurum’da başladı‘Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası’ Erzurum’da başladı
Aziziye futbol turnuvası sona erdiAziziye futbol turnuvası sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Iğdır sağlıklı içme suyuna kavuşuyor

Iğdır sağlıklı içme suyuna kavuşuyor

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Yıldızkent Kavşak Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Lazerle ben aldırmak zararlı mı?

Lazerle ben aldırmak zararlı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.