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Başkan Ulutaş güreşçilerle buluştu

ANTALYA HABERLERİ  | 26.02.2020 23:47 | Son Güncelleme

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya İl Güreş Şampiyonası’na katılan güreşçileri makamında kabul etti.Ziyarette Başkan Mutlu Ulutaş, ilçeye madalyalarla dönen sporcuları ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.Ata sporu güreşe sahip çıkacaklarını belirten Başkan Ulutaş, “Sporun her branşında olduğu gibi, güreşe olan desteğimizi de artırarak sürdürüyoruz.

Başkan Ulutaş güreşçilerle buluştu

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya İl Güreş Şampiyonası’na katılan güreşçileri makamında kabul etti.
Ziyarette Başkan Mutlu Ulutaş, ilçeye madalyalarla dönen sporcuları ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Ata sporu güreşe sahip çıkacaklarını belirten Başkan Ulutaş, “Sporun her branşında olduğu gibi, güreşe olan desteğimizi de artırarak sürdürüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her genci bu yolda sonuna kadar destekliyoruz. Belediye olarak onların her zaman yanında olacağız.” dedi.
Ziyaret sonunda Başkan Ulutaş, güreşçilere eşofman hediye etti. Güreş takımlarına da eşofman, spor ayakkabısı ve kıspet verildi. Sporcular da Ulutaş’a verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Öte yandan, Kaş Belediyesi güreş takımı bünyesinde yağlı pehlivan antrenörü Barış Alagöz’ün görev alacağı bildirildi.

Başkan Ulutaş güreşçilerle buluştu

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