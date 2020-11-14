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Başkan Ulutaş’tan kardeş şehir Şırnak’a iade-i ziyaret

ANTALYA HABERLERİ  | 14.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehirleri Şırnak-Silopi Görümlü’ye ziyarette bulundu.Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca’yı makamında ziyaret eden Başkan Ulutaş, ardından AK Parti Silopi İlçe Başkanlığına geçti.

Başkan Ulutaş’tan kardeş şehir Şırnak’a iade-i ziyaret

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehirleri Şırnak-Silopi Görümlü’ye ziyarette bulundu.
Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca’yı makamında ziyaret eden Başkan Ulutaş, ardından AK Parti Silopi İlçe Başkanlığına geçti. Burada Başkan Rana Tellioğlu ile bir araya gelen Ulutaş, iade-i ziyaret yaptıklarını söyledi.
Geçtiğimiz aylarda Silopi Görümlü’den Kaş’a gelen heyetin kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Ulutaş, bu şekilde kardeşlik köprüsünün daha çok kullanılacağını belirtti.
Bölgenin tarihi ve sosyal yapısıyla çok güzel olduğunu anlatan Ulutaş, şunları kaydetti: “Sosyal, kültürel ilişkilerimizi geliştirmek ve dostluğumuzu, kardeşliğimizi devam ettirmek amacıyla zaman zaman Görümlü’ye ziyaretlere geleceğiz. Başkanımız bize ziyarette bulunmuştu. Biz de şu anda iade-i ziyaret yapıyoruz. İnşallah doğuyla batının bu köprüsü bundan sonra daha çok kullanılacak. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi devam ettireceğiz.”
Ulutaş, kendilerini Şırnak’ta karşılayan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Cizre İlçe Başkanı Mehmet Akif Özalp, Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu ve Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar’a teşekkür etti.

Başkan Ulutaş’tan kardeş şehir Şırnak’a iade-i ziyaret

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