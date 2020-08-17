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Başkan Ürek, Uludere Özelli Park projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 17.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçe merkezinde yapılması planlanan yeni park alanlarında incelemelerde bulundu.Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte saha gezisine çıkan Sait Ürek bu yıl içerisinde yapılması planlanan yeni park alanlarını inceledi.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçe merkezinde yapılması planlanan yeni park alanlarında incelemelerde bulundu.
Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte saha gezisine çıkan Sait Ürek bu yıl içerisinde yapılması planlanan yeni park alanlarını inceledi. Yapılacak yeni parklarda bulunacak bölümler ve diğer detay çalışmalarla ilgili talimatlar veren Sait Ürek, vatandaşlarla da sohbet etti.
Projeyi kısa zamanda hayata geçireceklerini belirten Başkan Ürek, ilçedeki tüm parkların halkın rahat edebileceği, çocuklarıyla huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar haline getireceklerini söyledi.

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