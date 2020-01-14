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  4. Başkan Uysal, çevreci öğrencileri kutladı

Başkan Uysal, çevreci öğrencileri kutladı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hızla artan tüketimin oluşturacağı çevre sorunlarına ve nitelikli atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmek için topladıkları atıklarla, ‘atık dağı’ oluşturan Mustafa Asım Cuma Ortaokulu öğrencilerini duyarlılıkları dolayısıyla kutladı.Muratpaşa’nın Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan Mustafa Asım Cula Ortaokulu öğrencileri, dünyada artan hızlı nüfus ve tüketimin yaratacağı çevre sorunlarına ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla farklı bir kampanyaya imza attı.Öğrenciler, okullarında, evlerinde ortaya çıkan atıkları atmayıp biriktirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hızla artan tüketimin oluşturacağı çevre sorunlarına ve nitelikli atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmek için topladıkları atıklarla, ‘atık dağı’ oluşturan Mustafa Asım Cuma Ortaokulu öğrencilerini duyarlılıkları dolayısıyla kutladı.
Muratpaşa’nın Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan Mustafa Asım Cula Ortaokulu öğrencileri, dünyada artan hızlı nüfus ve tüketimin yaratacağı çevre sorunlarına ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla farklı bir kampanyaya imza attı.
Öğrenciler, okullarında, evlerinde ortaya çıkan atıkları atmayıp biriktirdi. Öğrenciler, topladıkları 740 kilogram ambalaj atığı, 275 kilogram bitkisel atık yağ ve 115 kilogram pille okullarının bahçelerinde atık dağı oluşturdu. Toplanan atıklar, Muratpaşa Belediyesi’nin nitelikli atıklarını geri dönüşümünü sağlayan projesi Çevreci Komşu Kart kapsamında okuldan konteynerle alındı. Projenin sonunda öğrencilere Başkan Uysal imzalı teşekkür belgesi verildi. Başkan Uysal, Mustafa Asım Cula öğrencilerini çevreci yaklaşımları ve duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

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