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Başkan Uysal, dernekleri ağırladı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.01.2021 14:35 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan dernekler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a yeni yıl ziyaretinde bulundu.Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini içinde barındıran ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşlarından Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği’yle birlikte Azerbeycan, Kırgızistan, Kırım dostluk, kültür ve dayanışma dernekleriyle Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina yeni yılın ilk mesai gününde Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette dernek başkanları Başkan Uysal’a küçük bir yeni yıl pastası hediye ederken Marina Sorokina da Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu’nun Türkiye - Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşmasının 100’üncü yıl dönümü anısına hazırlattığı 2021 takvimini takdim etti.

Başkan Uysal, dernekleri ağırladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan dernekler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a yeni yıl ziyaretinde bulundu.
Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini içinde barındıran ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşlarından Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği’yle birlikte Azerbeycan, Kırgızistan, Kırım dostluk, kültür ve dayanışma dernekleriyle Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina yeni yılın ilk mesai gününde Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette dernek başkanları Başkan Uysal’a küçük bir yeni yıl pastası hediye ederken Marina Sorokina da Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu’nun Türkiye - Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşmasının 100’üncü yıl dönümü anısına hazırlattığı 2021 takvimini takdim etti. Başkan Uysal, yeni yılın ilk iş gününde dernekleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken herkesin yeni yılını da kutladı.

Başkan Uysal, dernekleri ağırladı

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