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Başkan Vekili Aslan esnafla bir araya geldi

03.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe esnafıyla buluşmaya devam ediyor.İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle buluşmalarına devam eden Başkan Vekili Sinan Aslan, Bahçıvan Mahallesi Numune Sokak esnafla bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe esnafıyla buluşmaya devam ediyor.
İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle buluşmalarına devam eden Başkan Vekili Sinan Aslan, Bahçıvan Mahallesi Numune Sokak esnafla bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi. Esnaf; sokağın yenilenmesini, sokaktaki trafik sıkışıklığının giderilmesini ve Perihanoğlu AVM arkasındaki sokakların trafiğe kapatılmasını talep etti.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafın sorun, öneri ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, “Göreve başladığımızdan bu yana neredeyse ilçeye bağlı bütün sokaklarımıza gitmeye çalışıyoruz. Sokak esnafıyla bir araya gelip, sorunları, sıkıntıları onlardan dinlemek istiyoruz. Numune Sokağımızı da yenileyeceğiz. Bu sokakta gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu düzenlemeleri yaparken de esnafımıza danışacağız. İpekyolu ilçemizde Milli Egemenlik ile Zübeyde Hanım Caddesi arasında kalan kısım şehrin ticaret merkezidir. Şehrin kalbi burada atıyor. Orada 130’a yakın sokağımız var. Bunların hepsinin çalışmaları sürüyor, bu sokaklardan bazılarını prestij sokak yapacağız. Bu toplantılarda esnafımıza sormak istiyoruz. Kaldırımından alt yapısına, ışıklandırmasından neler yapabiliriz. Bizle ilgili olan sorunları, talepleri gündeme alıyoruz. Bizle ilgili olmayan VASKİ ile ilgili sorunları da ilgili kurumlara ve kuruluşlara bildiriyoruz. Hep beraber inşallah burayı modern bir kent görünümüne kazandıracağız” dedi.
Sokak esnafı da, Kaymakam Aslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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