Başkan Vekili Aslan, Maker atölyesi açılışına katıldı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi’nde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli ‘Kodlavan Pojesi’ kapsamında kurulan ilk ‘Maker Atölyesi’ açılışına katıldı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi’nde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli ‘Kodlavan Pojesi’ kapsamında kurulan ilk ‘Maker Atölyesi’ açılışına katıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, DAKA proje uzmanı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı. Proje koordinatörleri, Betül Duran İnci ve Mehmet Aziz Şahin açılış konuşmasında şunları kaydetti. “Van’ın İpekyolu ilçesindeki nüfusun çoğunluğu göçle gelen ailelerden oluşmaktadır. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocukları dezavantajlıdır. Bu dezavantajlı öğrenciler maddi imkânsızlıklar nedeni ile yeteneklerini ortaya çıkarma ve geliştirme imkânı da bulamamaktadır. İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu proje ile dezavantajlı öğrencileri geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. Çünkü dünya Dördüncü Sanayi Devrimine geçti. Bu gelişme, eğitimde de çağa uygun, yenilik yapma zorunluluğunu getirmektedir. 21. yüzyılda yeni nesil teknolojileri kullanabilen, teknoloji üreten, ürettiklerine inovasyon yapabilen ve rekabet edebilen toplumlar ayakta durabilmektedir. Dünyada en değerli yatırım insana yapılan yatırım olarak görülmektedir. Üreten bir toplumun temeli eğitim ile atılır. Endüstri 4.0 devrimine geleceğin nitelikli ve donanımlı insan kaynağını yetiştirmek önem arz etmektedir. Bu nedenle TRB2 Bölgesinde eğitim-öğretim hizmeti veren müdürlüğümüz çağımızın gerekliliği olan endüstri 4.0 devrimine öğrencileri ve öğretmenleri hazırlamak amacı ile Temel Yazılım, Robotik ve Kodlama, 3D Yazıcı Programlama ve STEM eğitimi vermeyi ve gerekli materyali sağlamayı hedeflemiştir. Dezavantajlı bölgelerde bulunana 10 okula (Makbule Küçük Çallık Ortaokulu, İMKB Fen Lisesi, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi, Sempaş Ortaokulu, Kavuncu Ortaokulu, Hacı Ali Akın Ortaokulu, Konya Beyhekim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Atatürk Anadolu Lisesi, Vangölü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi) MAKER atölyesi kurulacaktır. Destekten doğrudan yararlanacak gruplar, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı dezavantajlı bölgeler de bulunan ortaokul ve lise öğrencileridir. Proje ile 500 lise ve ortaokul öğretmenlerine Temel Yazılım, Robotik ve Kodlama, 3D Yazıcı Programlama, STEM eğitimi verilecektir. Öğretmene, 60 ortaokulda 27138 öğrenciye, 23 lisede 20135 öğrenciye eğitim verilecektir” dedi.

Konuşmaların ardından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kodlavan Pojesi’ne katkılarından dolayı İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Demir, Proje Koordinatörleri Mehmet Aziz Şahin, Betül Duran ve DAKA Proje Uzmanı İsmail Budanur’a teşekkür plaketi verdi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

