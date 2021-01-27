Başkan Vekili Aslan’dan pazar esnafına ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Cevdet Paşa Mahallesi’ndeki halk pazarı esnafını ziyaret etti.

Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Cevdet Paşa Mahallesi’nde kurulan açık halk pazarı esnafını ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Aslan, esnafa bol kazançlar dileyerek istek ve şikayetleri dinledi.

“Küçük bir derdinize bile derman olmak benim için önemlidir”

Sorunları çözmek için elbirliğiyle yoğun şekilde çalıştıklarını ifade Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Pazar esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını yerinde dinliyoruz. Amacım esnafımızla buluşarak bütün sıkıntıları, talepleri yerinde görmek. Buradaki bazı esnaf arkadaşlar kapalı pazar istiyor. Bunları konuşalım, nereye kapalı pazar yapabiliriz? Kapalı pazar yeri yaptığımızda bu alanı doldurabilecek miyiz? Küçük bir derdinize bile derman olmak benim için önemlidir” dedi.

Aslan’a, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

