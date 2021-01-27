YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Vekili Aslan’dan pazar esnafına ziyaret

Başkan Vekili Aslan’dan pazar esnafına ziyaret

27.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Cevdet Paşa Mahallesi’ndeki halk pazarı esnafını ziyaret etti.Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Cevdet Paşa Mahallesi’nde kurulan açık halk pazarı esnafını ziyaret etti.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Cevdet Paşa Mahallesi’ndeki halk pazarı esnafını ziyaret etti.
Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Cevdet Paşa Mahallesi’nde kurulan açık halk pazarı esnafını ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Aslan, esnafa bol kazançlar dileyerek istek ve şikayetleri dinledi.

“Küçük bir derdinize bile derman olmak benim için önemlidir”
Sorunları çözmek için elbirliğiyle yoğun şekilde çalıştıklarını ifade Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Pazar esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını yerinde dinliyoruz. Amacım esnafımızla buluşarak bütün sıkıntıları, talepleri yerinde görmek. Buradaki bazı esnaf arkadaşlar kapalı pazar istiyor. Bunları konuşalım, nereye kapalı pazar yapabiliriz? Kapalı pazar yeri yaptığımızda bu alanı doldurabilecek miyiz? Küçük bir derdinize bile derman olmak benim için önemlidir” dedi.
Aslan’a, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:24
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Van Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Çınarlı Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

2. Lig: Vanspor FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 0

2. Lig: Vanspor FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 0

Van'da terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kar yağışı en çok onları sevindiriyor

Kar yağışı en çok onları sevindiriyor

Kar yağışı en çok onları sevindiriyor

Kar yağışı en çok onları sevindiriyor

Van’da 4 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi

Van’da 4 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi

Van Halk Kütüphanesi webinar ile okuyucuları yazarlarla buluşturuyor

Van Halk Kütüphanesi webinar ile okuyucuları yazarlarla buluşturuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.