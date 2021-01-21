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Başkan Yalçın: "Çalışmalarımıza katkı koyanlara teşekkür ediyorum"

21.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her alanda çok önemli işler yaptıklarını söyleyerek fikir ve önerileriyle bu işlere katkı koyan vatandaşlara teşekkür etti.Sosyal medya üzerinden Başkan Beyaz Masada uygulamasına devam eden Başkan Yalçın, başkan yardımcılarıyla birlikte yine takipçilerinin karşısına geçti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her alanda çok önemli işler yaptıklarını söyleyerek fikir ve önerileriyle bu işlere katkı koyan vatandaşlara teşekkür etti.
Sosyal medya üzerinden Başkan Beyaz Masada uygulamasına devam eden Başkan Yalçın, başkan yardımcılarıyla birlikte yine takipçilerinin karşısına geçti. Bu programın soru-cevap programı olmadığının altını bir kez daha çizen Başkan Yalçın, gelen istek, talep, görüş ve önerilere göre hareket ettiklerini ifade ederek, “Belediye olarak her alanda çok önemli işler yapıyoruz. Yaptığımız bu işlerle ilgili fikir ve düşüncelerini bizimle paylaşarak insanların huzur ve mutluluğuna katkı koyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kent ekmekten park ve bahçelere, okul yapımından kaldırım ve yol çalışmalarına kadar birçok konuda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, ayrıca raylı sistem anayurt hattı, kentsel dönüşüm çalışmaları, geniş mesire alanları gibi konularda da bilgi paylaşımında bulundu.
Programda ayrıca 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas’a kazandırılacak hizmet ve yatırımlara da değinen Başkan Yalçın, “Büyükşehir Belediyemiz bu yıl Talas’ta, raylı sistem Anayurt Hattı, Ali Dağı mesire alanının yenilenmesi, Kuruköprü-Çatakdere yoluna köprü yapılması ve Mevlana Mahallesi’ne geniş kütüphaneli bir sosyal tesis yapılması gibi işleri yürütecek. Yapılacak bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. İhtiyaç sahibi ailelere Hayır Çarşısı vasıtasıyla destek olduklarına da dikkat çeken Başkan Yalçın, evinde odunu kömürü, üstünde kışlık kıyafeti olmayanların, çatısı damı akanların mutlaka kendilerine bildirilmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı.
Öte yandan programda, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Yalçın, hep birlikte daha güzel ve daha yaşanabilir bir Talas’a ulaşacaklarını kaydetti.

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