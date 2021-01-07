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Başkan Yalçın: “Fikirlerimizi paylaşırsak Talas için birlikte çalışmış oluruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2021 13:00 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın fikri anlamda elini taşın altına koyan Talaslılara teşekkür ederek, “Fikirlerimizi paylaşırsak Talas için birlikte çalışmış oluruz” dedi.Yeni yılın ilk Başkan Beyaz Masada uygulamasında sosyal medya takipçilerinin karşısına çıkan Başka Yalçın, yaklaşık 1 saat süren programda hem çeşitli konularda açıklamalar yaptı hem de gelen soruları cevapladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın fikri anlamda elini taşın altına koyan Talaslılara teşekkür ederek, “Fikirlerimizi paylaşırsak Talas için birlikte çalışmış oluruz” dedi.
Yeni yılın ilk Başkan Beyaz Masada uygulamasında sosyal medya takipçilerinin karşısına çıkan Başka Yalçın, yaklaşık 1 saat süren programda hem çeşitli konularda açıklamalar yaptı hem de gelen soruları cevapladı. Bu programa katılmanın sadece sorulara cevap arama anlamına gelmediğine vurgu yapan Başkan Yalçın, “Bu bir yönetime katılma programıdır. Talaslı kardeşlerimiz, elini fikri anlamda taşına altına koyarak düşüncelerini bizimle paylaşırlarsa Talas için birlikte çalışmış oluruz. İlgi gösteren, görüş ve önerilerini ifade eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İhtiyaç sahibi ailelere Hayır Çarşısı vasıtasıyla destek olduklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, evinde odunu kömürü, üstünde kışlık kıyafeti olmayanların, çatısı damı akanların mutlaka kendilerine bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Daha sonra Ali Dağı 360 Sosyal Tesisi başta olmak üzere kentsel dönüşüm, yeşil alan, toplu taşıma spor tesisleri vs. gibi birçok konuda takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Başkan Yalçın, programda ayrıca iki de kitap tanıtımı yaptı.
Çevirisini Erciyes Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet Şahin’in yaptığı “Kapadokya’daki Amerikalı Misyonerlerin Bilinmeyen Tarihi” ve Mehmet Emin Değer’in yazdığı ‘Oltadaki Balık Türkiye’ kitapları hakkında kısa bilgiler paylaşan Başkan Yalçın, programı Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Beklenen’ şiirini okuyarak tamamladı.

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