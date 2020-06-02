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Başkan Yalçın, Meclis Üyeleriyle Buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır toplanamayan meclis üyeleriyle gruplar halinde bir araya geldi.Sosyal mesafe ve maske kuralının uygulandığı görüşmelerin ilkinde CHP ve İyi Partili meclis üyeleriyle Yaman Dede Kültür Evi’nde buluşan Başkan Yalçın, hem bayramlarını kutladı hem de salgın döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.Başkan Yalçın daha sonra da AK Parti ve MHP’li meclis üyeleriyle Zincidere Mahallesindeki tarihi Taş Mektep’te buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır toplanamayan meclis üyeleriyle gruplar halinde bir araya geldi.
Sosyal mesafe ve maske kuralının uygulandığı görüşmelerin ilkinde CHP ve İyi Partili meclis üyeleriyle Yaman Dede Kültür Evi’nde buluşan Başkan Yalçın, hem bayramlarını kutladı hem de salgın döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Başkan Yalçın daha sonra da AK Parti ve MHP’li meclis üyeleriyle Zincidere Mahallesindeki tarihi Taş Mektep’te buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı toplantıda AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da hazır bulundu. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, “Değerli arkadaşlar üç aydır meclis yapamıyoruz. Ramazan ayı ve bayram geçti. Bayramlaşmak, bir araya gelip sohbet etmek istedik. Bu salgın döneminde yaptıklarımızı ve gelecek planlamalarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Davetimize icabet eden Memduh Başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sözlerine, kendisini Talas Belediyesi meclis üyeleriyle bir araya getirmesinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek başladı.
“MUSTAFA BAŞKANIMIZ TALAS İÇİN ŞANS”
Başkan Büyükkılıç, Talas’ın her alanda gelişmekte olan ve gündemde olan şirin bir ilçe olduğunu belirterek, “Belediyeler olarak süreç boyunca üzerimize düşeni yapma konusunda ortak hareket ediyoruz. Mustafa Başkanımız Talasımız için bir şans. Değişik konum ve durumlarda görev aldı, en son olarak da Van’da görev yaptı. Hakikaten birikim ve deneyimiyle, insan ilişkileriyle bizim için de bir şans. Biz kendisini seviyor ve dua ediyoruz. Başkanlıktan öte ağabey-kardeş mantığı içerisinde Talasımız ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Birlik ve beraberliğimizi bereketimiz olarak nitelendiriyorum.” şeklinde konuştu.

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