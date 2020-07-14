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Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mesajında, milletin 15 Temmuz’da iradesine ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Başkan Yalçın, ortaya konulan mücadelenin Türk Milletinin egemenliğini, kendisinin dışında başka bir yere asla bırakmayacağının göstergesi olduğunu kaydetti.

Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında, milletin 15 Temmuz’da iradesine ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Başkan Yalçın, ortaya konulan mücadelenin Türk Milletinin egemenliğini, kendisinin dışında başka bir yere asla bırakmayacağının göstergesi olduğunu kaydetti. Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı; “Mehmetçiğin üniformasını gasp eden teröristlerin yapmış olduğu kalkışma, milletimizin ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ hassasiyetiyle karşılaşmış ve ağır şekilde yenilgiye uğramıştır. 15 Temmuz’un 4. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum.”

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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