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Başkan Yaşar: “Milli ve manevî değerlerimize yapılan alçakça saldırıları kabul etmeyeceğiz”

04.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Başkan Yaşar: “Milli ve manevî değerlerimize yapılan alçakça saldırıları kabul etmeyeceğiz”

Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eylemler ve Kabe-i Muazzama’ya yönelik olarak sergilenen çirkin tavır, Çat Belediye Meclisinde kınandı.Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın liderliğinde çirkin olayların kınandığı mecliste “birlik-beraberlik" vurgusunda bulunuldu.

Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eylemler ve Kabe-i Muazzama’ya yönelik olarak sergilenen çirkin tavır, Çat Belediye Meclisinde kınandı.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın liderliğinde çirkin olayların kınandığı mecliste “birlik-beraberlik" vurgusunda bulunuldu. Şubat ayı olağan toplantısı Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar başkanlığında gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesinde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığın kınandığı Meclis toplantısında, Vatanın bölünmez bütünlüğüne ve toplumumuzun değerlerine saygı vurgusunda bulunuldu.
Başkan Yaşar, “Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların yerinin değiştirilmesini ’’ağaçlar katlediliyor’’ bahanesiyle fırsata çevirmeye çalışanlar, 28 Şubat’ın psikolojik harekâtını andıran söylem, yöntem ve eylemlerle darbe arayışına girenler, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ortamı kendisine uygun bir zemin olarak görenler yeni bir tezgâh peşindeler. Ülkemizin geleceğe güvenle baktığını ve bu yürüyüşün bin yıllarca sürecek istikrarla taçlandırılacak. Ülkemizin birlik ve beraberlik ruhuna sıkılan her kurşunun karşısında olacağız. Kimse bizi böyle alçakça davranışlarla sınamaya kalkışmasın. Ülkemizin ve milli değerlerimizin alçakça saldırılarla yok edilmeye çalışıldığı biliniyor ve bu doğrultuda her an dikkatli olmamız gerektiğinin farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde daha müreffeh bir ülke olma yolunda hiç bir engeli tanımayacağımızı da belirtmek istiyorum devletin bağımsızlığına karşı girişimleri olan 28 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da olduğu gibi aynı kararlılıkla karşı duracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar: “Milli ve manevî değerlerimize yapılan alçakça saldırıları kabul etmeyeceğiz”

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