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  4. Başkan Yılmaz Balıkesirli milli sporcuyu ağırladı

Başkan Yılmaz Balıkesirli milli sporcuyu ağırladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Balıkesirli Milli Sporcu Elifnaz Akat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın destekleriyle 2-12 Nisan tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit kentinde yapılacak olan Avrupa Okullar Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.Satranç Süper Ligi’nde satrancın devleri arasında mücadele eden Burhaniye Satranç Kulübü’nün Başkanı Dr.

Balıkesirli Milli Sporcu Elifnaz Akat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın destekleriyle 2-12 Nisan tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit kentinde yapılacak olan Avrupa Okullar Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Satranç Süper Ligi’nde satrancın devleri arasında mücadele eden Burhaniye Satranç Kulübü’nün Başkanı Dr. Birgi Tuna, Burhaniye Satranç Kulübü Teknik Direktörü ve Takım Kaptanı GM Dragan Solak, Balıkesirli Milli Sporcu Elifnaz Akat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti. 2-12 Nisan tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit kentinde yapılacak olan Avrupa Okullar Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Elifnaz Akat’a başarılar dileyen Başkan Yücel Yılmaz, "Gerek kızımızın gerekse kulübümüzün başarıları Balıkesir’imiz için gurur verici. Büyükşehir Belediyesi olarak kızımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Biz istiyoruz ki Balıkesir kendi sporcusunu kendi yetiştirsin. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize gereken her türlü imkanı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz’a Teşekkür
Satranç maceralarının 2009 yılında başladığını, 2019 yılında Türkiye Satranç 1. Ligi’nden Türkiye Satranç Süper Ligi’ne yükseldiklerini ifade eden Burhaniye Satranç Kulübü Başkanı Dr. Birgi Tuna, "Bunda Milli Takımımızın as oyuncusu Dragan Solak’ın payı büyük. Biz onlara elimizden geldiğince imkan yaratmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem Balıkesirimizi hem Burhaniyemizi en iyi şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz" dedi. 13 yaşındaki sporcu Elifnaz Akat ise "Satrançtaki 9’uncu yılım. 2015’de Avrupa beşinciliğim, 2017’de Türkiye şampiyonluğum, 2018’de dünya üçüncülüğüm var. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın destekleriyle de Girit’teki Avrupa Okullar Şampiyonası’na katılacağım. Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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