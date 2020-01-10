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  4. Başkan Yücel: "Şehrimizde 82 milletten insan yaşıyor"

Başkan Yücel: "Şehrimizde 82 milletten insan yaşıyor"

ANTALYA HABERLERİ  | 10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Huzur ve barışla anılan dünyaya örnek şehrimizde 82 milletten 31 bin 500 insanımız yaşıyor.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Huzur ve barışla anılan dünyaya örnek şehrimizde 82 milletten 31 bin 500 insanımız yaşıyor. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz” dedi.
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu toplantısı ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Alanya’da ikamet eden ‘Yeni Alanyalılar’ olarak tabir edilen, yurt içi ve yurt dışında bölgenin fahri elçiliğini yapan yabancı uyruklu misafirler de katıldı. Yapılan görüşmede sosyal medya tanıtımları, fuar çalışmalarında yeni Alanyalıların desteklerinin artırılması ve kendi sosyal medya hesaplarından daha fazla Alanya tanıtım görsel ve yazılarının paylaşılması, sosyal medya üzerinden yapılan kara propaganda çalışmalarıyla mücadele, turizmde çeşitlilik, güvenlik, sezonun uzatılması ve kış turizmi konuları masaya yatırıldı.
Başkan Yücel, “Yerleşik yaşayan yabancılarımız da artık bizlerden biri oldular. Şehrimizi yurt dışında en iyi anlatan yine onlar. Gerek sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar gerekse Alanya’daki varlıklarıyla kendi ülkelerindeki fahri elçilerimiz. Huzur ve barışla anılan dünyaya örnek şehrimizde 82 milletten 31 bin 500 insanımız yaşıyor. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz” dedi.

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