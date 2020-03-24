YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Yücel’den Oda Başkanlarıyla "Korona" toplantısı

Başkan Yücel’den Oda Başkanlarıyla "Korona" toplantısı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da faaliyet gösteren esnaf oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni tip Koronavirüs tedbirleri ve önlemleri konusunda bilgilendirme ve fikir alışverişi için toplantı düzenledi.Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs tedbirleri ve etkilerini konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak adına Alanya’da faaliyet gösteren esnaf oda başkanları ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sürecin devlet eliyle ivedilikle yürütüldüğünü, Alanya’da da İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da faaliyet gösteren esnaf oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni tip Koronavirüs tedbirleri ve önlemleri konusunda bilgilendirme ve fikir alışverişi için toplantı düzenledi.
Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs tedbirleri ve etkilerini konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak adına Alanya’da faaliyet gösteren esnaf oda başkanları ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sürecin devlet eliyle ivedilikle yürütüldüğünü, Alanya’da da İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Birer metrelik aralıklarla sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleşen toplantıda, ilerleyen süreçte atılacak adımlar ele alındı.

"Gerekmedikçe evden çıkmayın"
Tüm Alanya kamuoyuna seslenen Başkan Yücel, aksi gerekmedikçe tüm vatandaşların evlerinde kalmaya devam etmelerinin virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Yücel, “Dün kamu kurum ve kuruluşlarıyla bugün de esnaf oda başkanlarımızla bir araya geldik. Virüsün tüm dünyadaki etkileri ve ülkemiz ile ilçemiz nezdindeki durumunu değerlendirdik. Kentimiz ve ülkemiz için ne yapabiliriz konuları üzerinde durduk. Sağ olsun bugüne kadar milletimiz üzerine düşen her şeyi yaptı. Genelgelerle, kanun değişiklikleriyle vatandaşlarımız da bilinçleniyor. Lütfen bu alınan kurallara rivayet edelim. Oda başkanlarımızın da bizim de beklentimiz herkesin bu kurallara uyması. Başta yaşlılarımız olmak üzere mümkün mertebe herkes aksi gerekmedikçe evde kalmalı. Lütfen bizlere yardımcı olun. Bizler belediye olarak üzerimize düşen her görevi yapıyoruz. Temizlik faaliyetleri başta olmak üzere periyodik çalışmalarımızı güvenlikten ödün vermeden yürütüyoruz. Alanya’da aktif hayatı sürdürebilmek adına her şeyi yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çağrım evde kalsınlar” dedi.

“Alanya dünyaya örnek bir süreç yürütüyor"
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir de, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, bu süreci başından sonuna kadar özverili bir şekilde tüm kadrolarıyla yürütüyor. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ekibiyle birlikte sürdürüyor. Ülkemizde de ilk kez esnaf temsilcileriyle bir belediye başkanı bu süreçte bir araya geldi. Bizlerin sorunlarını, taleplerini dinledi. Her şeyiyle örnek bir başkan. Bizleri can kulağıyla dinledi. Bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah” diye konuştu.

“Bireysel tedbirleri ihmal etmeyelim"
Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ise, “Kitlelere temas edebilen herkes istek ve taleplerini iletti. Alanya’da yöneticiler nezdinde bir farkındalık var. Yapılabilecek daha neler var bunları tartıştık. Hepimizin bu virüs salgınına karşı kendi tedbirlerini alması ortak görüşümüz. Dezenfekte, hijyen noktasında, karantina noktasında yapılması gereken bireysel görevler var. Çalışanlar da bir yere kadar varlar. Bu noktada kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlar da destek olmalı" diye belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:48
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:19
Yatsı
20:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Cem Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Elvan Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşı 100 bin TL dolandırdılar

Kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşı 100 bin TL dolandırdılar

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.