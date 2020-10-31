YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Yüksel, İzmir’de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkan Yüksel, İzmir’de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.10.2020 19:13 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekibin arama-kurtarma çalışmalarını yerinde incelemek üzere İzmir’e hareket etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekibin arama-kurtarma çalışmalarını yerinde incelemek üzere İzmir’e hareket etti. Bayraklı’da incelemelerde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazan’dan bilgi aldı.
İzmir’de dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekibi deprem bölgesine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarda yer alan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekibi Bayraklı’daki Emrah Apartmanında görev yapıyor.
Başkan Gökhan Yüksel, İzmir’deki incelemelerine Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekibinin görev yaptığı Emrah Apartmanı’ndan başladı. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Yüksel, Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazan’dan bilgi aldı. Başkan Yüksel daha sonra Emrah Apartmanına yakın bir konumda yer alan Rıza Bey Apartmanındaki çalışmaları incelemek üzere alandan ayrıldı.
Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, ”Deprem sonrası tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak Sivil Savunma ekibimiz yola çıktı ve sabaha karşı deprem bölgesine ulaştı. Burada AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordine olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tek amacımız enkaz altından bir canı daha kurtarmak. Tüm İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun. Yetirdiğimiz vatandaşlarımıza rahmet yaralı olarak kurtarılanlara da acil şifalar diliyorum“ dedi.
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri iki tam donanımlı araç ve sekiz uzman personelle ilk günden bu yana deprem bölgesinde görev yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi
Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi
Konya'da av tüfeğiyle kazara arkadaşını öldüren genç tutuklandı
Konya'da av tüfeğiyle kazara arkadaşını öldüren genç tutuklandı
Müdür Başyiğit, öğrencilere kitap hediye etti
Müdür Başyiğit, öğrencilere kitap hediye etti
Kayserispor 3 puan hedefinde
Kayserispor 3 puan hedefinde
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesin Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'ndan deprem değerlendirmesi:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesin Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'ndan deprem değerlendirmesi:
Zonguldak'ta izinsiz define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı
Zonguldak'ta izinsiz define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:53
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
Hemşehri çıkan travestiyi bıçakladılar
Hemşehri çıkan travestiyi bıçakladılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.