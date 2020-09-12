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Başkan Zolan; “Büyükşehire ne gerek var diyenler Çameli’yi görsünler”

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Denizli’nin, büyükşehir olması ile birlikte Çameli ilçesinin kökleşmiş sorunlarının çözüldüğünü söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Büyükşehir’e ne gerek var diyenler, gelsinler, Çameli’yi görsünler” diye konuştu.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Denizli’nin, büyükşehir olması ile birlikte Çameli ilçesinin kökleşmiş sorunlarının çözüldüğünü söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Büyükşehir’e ne gerek var diyenler, gelsinler, Çameli’yi görsünler” diye konuştu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli ilçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Osman Zolan’a Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve beraberindekiler eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin tamamladığı üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, vatandaşlarla konuşarak dertlerini dinledi. Büyükşehir’den önce yetki alanı içerisinde olmamasına rağmen Çameli’nin sorunlarını gönüllü olarak çözmeye çalıştıklarını belirten Zolan, “Denizli’miz 2014 yılında büyükşehir oldu. Büyükşehir ile birlikte Çameli bizim için gönüllülükten öte görevimiz haline geldi. Hep birlikte Çameli’nin ihtiyaçlarını tek tek gidererek bugünlere geldik. Büyükşehir’e ne gerek var diyenler, gelsinler, Çameli’yi görsünler” ifadelerini kullandı.
“Böyle hayal etmiştik”
Çameli’nin sorunlarını birer birer çözüme ulaştırdıklarını dile getiren Zolan, “Çameli’nin kanalizasyon hattı yoktu, içme suyu hatları sıkıntılıydı, onları baştan aşağıya yaptık. Daha sonra üst yapı yatırımlarımızla vatandaşımız sıcak asfalta ve güzel kaldırımlara kavuştu. Çameli’yi biz böyle hayal etmiştik, çok şükür oldu” dedi.
2014 yerel seçimlerine girerken söyledikleri, “Denizli’de ne varsa, Çameli’de de o olacak” anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Zolan, “Çameli’miz ilk defa kaymak gibi sıcak asfalta kavuştu. İnsan hazinemiz Hayri Dev büyüğümüz adına bir kültür merkezi yaptık. İtfaiye binaları 24 saat nöbette, modern araçlarımızla Çamelimizin hizmetinde, dört dörtlük bir otogarımız, düğün salonumuz var” şeklinde konuştu.
“Yapacak çok işimiz var”
Çameli’ye sevdalı olduklarını dile getiren Başkan Zolan, “Çameli’nde artık su arıtma tesisimiz var. Çiftçilerimize ceviz fidanı dağıtıyoruz. Sadece Çameli merkezde değil, diğer mahallelerimizde de birçok yolda asfalt çalışması yaptık. Eksik kalan yerlerimiz varsa onları da gidermeye çalışacağız. Daha yapacak çok işimiz var, hayallerimiz var. Yollar yürümekle bitmez. Bizim ufkumuz, vizyonumuz daha geniş. İnşallah Çameli’miz daha da büyüyecek ve zenginleşecek” ifadelerini kullandı.

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