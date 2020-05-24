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Başkanlardan bayram ziyareti

MUĞLA HABERLERİ  | 24.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Bayramı dolayısıyla görevleri başında olan çalışanları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Bayramında görevleri başında olan çalışanları ziyaret etti. Belediye Başkanları şehir girişlerinde bulunan polis noktalarını, karakol, 112 Acil Çağrı Merkezini, İtfaiye ekiplerini, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile şehit ailelerini ziyaret etti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Dünya ve ülkemiz belki de ilk defa korona virüs salgını nedeni ile kalabalıklardan uzak, iftarların sadece evlerde yapıldığı, tedbirli, kısıtlamalı bir Ramazan ayı geçirdi. Sevdiklerimizi, çevremizi korumak için sosyal mesafe kurallarına uyduğumuz, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bugünlerde vatandaşlarımız, Büyükşehir ailemiz yine de Ramazan ayının getirdiği yardımlaşma, dayanışma duygularını en üst seviyede yerine getirdiler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oldular. Bizleri bir arada tutan en önemli duygu olan sevgiyle, hoşgörüyle ve güleryüzle bir Ramazan ayını geride bıraktık. Tüm Türkiye olarak Ramazan Bayramı’nda salgın tedbirleri nedeni ile evlerimizde olacağız. Sabırla bugüne kadar başarıyla uyguladığımız bu tedbirlerden sonra güzel günlerin geleceğinden eminiz” dedi.

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