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Başkasının ehliyetini kullanan alkollü sürücü polis ekiplerine takıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.11.2020 17:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, alkollü araç kullandığı için ehliyetine daha önce el konan sürücü, yine alkollü iken başkasının ehliyeti ile yakalandı.Edinilen bilgilere göre olay Hoşnudiye Mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir’de, alkollü araç kullandığı için ehliyetine daha önce el konan sürücü, yine alkollü iken başkasının ehliyeti ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay Hoşnudiye Mahallesinde meydana geldi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan O.B. isimli şahıs, kovalamaca sonunda durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan alkollü sürücü, ekiplere G.E. adına ait bir ehliyet verdi. Polis ekiplerinin araştırması sonucunda, alkollü araç kullandığı için daha önce de bu sebeple el konan sürücü O.B.’nin verdiği ehliyetin başkasına ait olduğu anlaşıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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