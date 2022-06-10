YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent Kültür Yolu Festivali'nde kapanış "müziğin her haliyle" yapılacak

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde kapanış "müziğin her haliyle" yapılacak

10.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivalin CSO Ada Ankara yerleşkesindeki "Müzik Haller" Gala Kapanış Konseri'nde, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinin sanatçıları izleyenlere müzik şöleni sunacak - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal: - "Yediden yetmişe herkesin çok zevk alacağı, herkese hitap edecek çok büyük bir final düşündük"

EDA ÖZDENER - Başkent Kültür Yolu Festivali'nin kapanış konseri, 3 sanat kurumunun sanatçılarını bir araya getirerek izleyenlere müzik şöleni sunacak.

"Müzik Haller" Gala Kapanış Konseri, CSO Ada Ankara yerleşkesinde 12 Haziran Pazar akşamı verilecek.

Konserde, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü sanatçıları klasik Türk musikisinden tangoya, müzikallerden operetlere kadar geniş bir yelpazede müziğin tüm hallerini sanatseverlerle buluşturacak.

DOB Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında DOB'un etkinliklerinin sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandığını belirtti.

Festivalin sonuna yaklaştıklarını, bu akşam Roma Hamamı'nda yapılması planlanan Hollywood Müzikleri konserini hava şartlarından dolayı CSO Ada Ankara'ya aldıklarını, yarın akşam Harem balesini izleyiciyle buluşturacaklarını anlatan Haberal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar akşamı ise DOB, DT ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinin birlikte muhteşem bir finali olacak. Çünkü bu süreçte 3 sanat kurumu, elimizden geleni en iyi şekilde ortaya koymak için bütün gücümüzle çalıştık. İstedik ki pandemi sonrasında en güzel şekilde izleyicilerimizle bir araya gelelim ve onlarla güzellikleri paylaşalım. Gala kapanış konserinde de muhteşem finali hep birlikte yapalım, hem biz icracılar hem izleyicilerimiz hem yöneticilerimiz emeği geçen herkes bu finali birlikte yaşayalım, tadına birlikte varalım istiyoruz."

Haberal, konserde DT'nin müzikallerden seçmeler sunacağını; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının, Dede Efendi'den Münir Nurettin Selçuk'a Türk müziğinin etkileyici motifleriyle izleyicileri geçmişe götüreceğini; DOB sanatçılarının ise en bilinen aryaları, napolitenleri başkentlilerle buluşturacağını kaydetti.

"Yediden yetmişe herkesin çok zevk alacağı, herkese hitap edecek çok büyük bir final düşündük." diyen Haberal tüm sanatseverleri konsere davet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
Konyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyorKonyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:

Ankara Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.