Başkent Kültür Yolu Festivali'nde kapanış "müziğin her haliyle" yapılacak

EDA ÖZDENER - Başkent Kültür Yolu Festivali'nin kapanış konseri, 3 sanat kurumunun sanatçılarını bir araya getirerek izleyenlere müzik şöleni sunacak.

"Müzik Haller" Gala Kapanış Konseri, CSO Ada Ankara yerleşkesinde 12 Haziran Pazar akşamı verilecek.

Konserde, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü sanatçıları klasik Türk musikisinden tangoya, müzikallerden operetlere kadar geniş bir yelpazede müziğin tüm hallerini sanatseverlerle buluşturacak.

DOB Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında DOB'un etkinliklerinin sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandığını belirtti.

Festivalin sonuna yaklaştıklarını, bu akşam Roma Hamamı'nda yapılması planlanan Hollywood Müzikleri konserini hava şartlarından dolayı CSO Ada Ankara'ya aldıklarını, yarın akşam Harem balesini izleyiciyle buluşturacaklarını anlatan Haberal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar akşamı ise DOB, DT ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinin birlikte muhteşem bir finali olacak. Çünkü bu süreçte 3 sanat kurumu, elimizden geleni en iyi şekilde ortaya koymak için bütün gücümüzle çalıştık. İstedik ki pandemi sonrasında en güzel şekilde izleyicilerimizle bir araya gelelim ve onlarla güzellikleri paylaşalım. Gala kapanış konserinde de muhteşem finali hep birlikte yapalım, hem biz icracılar hem izleyicilerimiz hem yöneticilerimiz emeği geçen herkes bu finali birlikte yaşayalım, tadına birlikte varalım istiyoruz."

Haberal, konserde DT'nin müzikallerden seçmeler sunacağını; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının, Dede Efendi'den Münir Nurettin Selçuk'a Türk müziğinin etkileyici motifleriyle izleyicileri geçmişe götüreceğini; DOB sanatçılarının ise en bilinen aryaları, napolitenleri başkentlilerle buluşturacağını kaydetti.

"Yediden yetmişe herkesin çok zevk alacağı, herkese hitap edecek çok büyük bir final düşündük." diyen Haberal tüm sanatseverleri konsere davet etti.

