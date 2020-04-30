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“Başkent Market” açıldı

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

“Başkent Market”in ilki Etimesgut’ta hizmete açıldı.Kadın kooperatifleri ve birliklerden satın alınan sağlıklı ve güvenilir ürünler, Halk Ekmek tarafından açılan Başkent Market’te yerini aldı.

“Başkent Market”in ilki Etimesgut’ta hizmete açıldı.
Kadın kooperatifleri ve birliklerden satın alınan sağlıklı ve güvenilir ürünler, Halk Ekmek tarafından açılan Başkent Market’te yerini aldı. Baldan pekmeze, reçelden tarhanaya, sirkeden erişteye, helvadan bazlamaya kadar el emeği ürünler Başkent Market’in raflarına taşındı. Ankara’ya özgü ve kadın elinin değdiği, ekonomik olarak vatandaşa ulaştırılan birbirinden lezzetli yöresel ürünler daha ilk günden yoğun ilgi gördü. Kooperatif ürünü Beypazarı kurusu, Ayaş salçası ve Çubuk turşusunun yanı sıra bakliyat, zeytin, zeytinyağı, kavurma, sucuk ve pastırma gibi birçok ürünün yer aldığı Başkent Market ile “Et Market” projesinin de ilk adımı atılmış oldu. Ankara’da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden satın alınan büyükbaş hayvanlar kesilerek kuşbaşı, pirzola, kıyma ve bonfile olarak şarküteri ve kasap reyonunda uygun fiyattan satılmaya başlandı. Polatlı’dan Kalecik’e birçok ilçede üretilen taze süt ürünlerine de yer verilen markette, kaşar peynirinden beyaz peynire, yoğurttan tereyağına kadar çok çeşitte ürün Başkentlilerle buluştu.

Başkent Market’lerin sayısı artacak
Etimesgut ilçesine ilk şubesi açılan Başkent Market aracılığıyla kırsal kalkınmayı ve yerli üreticiyi desteklemeyi amaçladıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, “Kırsal kalkınmaya hizmet etmek amacıyla maketimizin tüm ürünlerini Ankara çevresinde kurulmuş kooperatiflerden aldık. Satışa sunduğumuz ürünlerin birçoğu da Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ürünler. Mağazalarımızın sayısını kısa sürede farklı ilçelerde yaygınlaştırarak, yerel ürünlerin satış potansiyellerini yükseltmek istiyoruz” dedi.
Başkent Market’te satılan doğal ürünleri çok beğendiğini söyleyen Azmi Şahin adlı vatandaş, “Etimesgut’ta ikamet ediyorum. Ankaramızın güzel ilçelerinde el emeği göz nuru ile üretilmiş birbirinden lezzetli ürünleri satın alma imkanı bulduk. Ayağımıza kadar gelen bu hizmetten çok memnun kaldık” dedi.

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