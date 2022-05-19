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Başkent Millet Bahçesi'nde dört gün sürecek 19 Mayıs etkinlikleri başladı

19.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altındağ Belediyesince düzenlenen "Altınfest" kapsamında sahne ve spor gösterileri sergilenecek, İlyas Yalçıntaş, Tuğba Yurt ve Kıraç Yurt konser verecek

Başkent Millet Bahçesi'nde 4 gün sürecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi, Altındağ Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen 4 günlük festival için kapılarını açtı.

Festivalin ilk gününde belediyenin gençlik merkezinde eğitim gören genç sporcuların judo ve tekvando gösterileri, sahne etkinlikleri, okçuluk yarışmaları, etnospor faaliyetleri, deneyim alanları ile ritm şovları, Ankaralıların beğenisini topladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek için etkinlik alanına getirdiği simülasyon aracına binen gençler, keyifli vakit geçirdi.

Çocuklarının 19 Mayıs coşkusuna ortak olmak isteyen aileler, alanda yer alan atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pazar gününe kadar sürecek etkinlikler kapsamında, slot car, sahne gösterileri, spor gösterileri, sanat atölyeleri, Formula-1 simülasyonu, karaoke, meşaleli yürüyüşün yanı sıra 20 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de İlyas Yalçıntaş, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Tuğba Yurt ve 22 Mayıs Pazar saat 20.00'de Kıraç Yurt konser verecek.

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Ankara Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:07
Yatsı
21:44
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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