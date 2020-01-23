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Başkent'te "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı

ANKARA HABERLERİ  | 23.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Amaç burada gurbette bulunan hemşehrilerle gurbetin güzelliklerini göstermek, kaşarını buluşturmak, kazını tattırmak, uzun elmasından yedirmek ve bütün güzellikleriyle burada yaşayan hemşehrileri bir araya getirmektir"

Başkentte düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı.

Altınpark Fuar Merkezi'nde, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu (KAİFED) öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen tanıtım günlerinin açılışına, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bazı partilerin milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, fuara gelecek binlerce esnafın 3 ilden gelecek hemşehrileriyle buluşacağını belirterek, ANFA Park'ta, Kars, Ardahan ve Iğdır rüzgarı eseceğini ifade etti.

Yıldırım, "Amaç burada gurbette bulunan hemşehrilerle gurbetin güzelliklerini göstermek, kaşarını buluşturmak, kazını tattırmak, uzun elmasından yedirmek ve bütün güzellikleriyle burada yaşayan hemşehrileri bir araya getirmektir." diye konuştu.

Bölgenin yöresel ürünlerinin sergilendiği tezgahları da ziyaret eden Binali Yıldırım, döner tezgahına takılan kaşardan keserek vatandaşlara ikram etti.

Organizasyon pazar günü sona erecek.

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Kars Ardahan

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