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Başkentte kumar ve fuhuş baskını

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Başkentte kumar ve fuhuş baskını

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kumar oynatılan ve fuhuş yapılan adreslere düzenlenen baskınlarda 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Altındağ'daki bir adreste kumar oynatıldığı, Çankaya'daki iki adreste ise fuhuş yapıldığı ihbarını değerlendirdi.

Kumar oynatıldığı iddia edilen Altındağ Hacı Bayram Mahallesi Plevne Sokak'taki iş yerine baskın düzenleyen ekipler, kahvehane şeklinde dizayn edilmiş iş yerinde kağıt oynayan 12 kişiye ve iş yeri yetkilisine 40 bin 950 lira ceza kesti.

- İki adrese fuhuş baskını

Fuhuş yapıldığı ihbarını değerlendiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki eve operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

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