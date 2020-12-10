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Başkent’te petshoplara yapılan baskında 21 hayvana el konuldu

ANKARA HABERLERİ  | 10.12.2020 11:12 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Haydi polisleri ile birlikte sağlıksız koşullarda hayvan besleyen petshopa yaptığı baskında 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve Haydi polislerinin uygunsuz ve sağlıksız koşullarda hayvan besleyen petshopa yaptığı baskında 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu.

Başkent’te petshoplara yapılan baskında 21 hayvana el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Haydi polisleri ile birlikte sağlıksız koşullarda hayvan besleyen petshopa yaptığı baskında 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve Haydi polislerinin uygunsuz ve sağlıksız koşullarda hayvan besleyen petshopa yaptığı baskında 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu. El konulan hayvanlar Mamak Belediyesi Barınağı’na teslim edildi.
Hayvanları satın almak yerine sahiplenmek gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Sahiplenmek sorumluluk gerektirir. Özellikle çocuklarımıza sorumluluk ve hayvan sevgisini aşılamak adına hemşerilerimizi Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise, ”Bu hayvanların durumunu görünce merhameti ve vicdanı olan her insanın vicdanı kanıyor. Bu hayvanları lütfen satın almayın ve ortam oluşturmayın. Bu hayvanların perişan olmasına müsaade etmeyin, bunlar can taşıyor. Üretimlerin son bulması için sizlerin bu hayvanları satın almamanız gerekiyor. Bunlar mal değil, bunlar peluş oyuncak değil. Bunların her biri bir can taşıyor, lütfen fırsat vermeyin” dedi.

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