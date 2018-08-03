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Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti

BASKETBOL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu, tatilde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti

Tecrübeli antrenör Merih Çakıroğlu, hayatını kaybetti. Daha önce Türk Telekom'da antrenörlük yapan Çakıroğlu, tatilde olduğu sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merih Çakıroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Damla Çakıroğlu'nun da babasıydı. Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Ankara’daki Karşıyaka Camii’nden kaldırılacak ve Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan başsağlığı:

Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim.

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Merih Çakıroğlu türk telekom tbf hidayet turkoglu

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