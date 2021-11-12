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Basketbol: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

12.11.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 84 - Samsunspor: 77

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftası oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Manisa'da oynanan mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 84-77 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısı ise Samsunspor'un 46-42 üstünlüğü ile sona erdi.

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