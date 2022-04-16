YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

16.04.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 hafta öncesinde ligden düşme ihtimalleri bulunan Aliağa Petkimspor ile Semt77 Yalovaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

ENKA Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Aliağa Petkimspor-Semt77 Yalovaspor müsabakasında Zafer Yılmaz, Özlem Yalman ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin düşmesinin kesinleştiği ligde 6 galibiyet ve 21 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor 33 puanla düşme hattında bulunuyor. Semt77 Yalovaspor ise 7 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 34 puanla İzmir temsilcisinin 1 puan üzerinde yer alıyor.

Ligin ilk devresinde de Semt77 Yalovaspor'u mağlup eden Aliağa Petkimspor, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakmayı başaracak.

Yalova ekibi karşılaşmayı galip tamamlaması halinde kümede kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandıBakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandı
Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyorKırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor

İzmir Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:55
Yatsı
21:17
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz! Bilmediğiniz gerçekler

Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz! Bilmediğiniz gerçekler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.