Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 hafta öncesinde ligden düşme ihtimalleri bulunan Aliağa Petkimspor ile Semt77 Yalovaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

ENKA Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Aliağa Petkimspor-Semt77 Yalovaspor müsabakasında Zafer Yılmaz, Özlem Yalman ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin düşmesinin kesinleştiği ligde 6 galibiyet ve 21 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor 33 puanla düşme hattında bulunuyor. Semt77 Yalovaspor ise 7 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 34 puanla İzmir temsilcisinin 1 puan üzerinde yer alıyor.

Ligin ilk devresinde de Semt77 Yalovaspor'u mağlup eden Aliağa Petkimspor, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakmayı başaracak.

Yalova ekibi karşılaşmayı galip tamamlaması halinde kümede kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atacak.



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