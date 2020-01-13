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  4. Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor

Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Nevşehir’in Avanos ilçesinde yapılan Analig Basketbol Grup Müsabakalarında başarılarıyla ilimizi gururlandıran basketbol erkek ve kız takımları Konya’da yapılacak olan çeyrek final müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.Nevşehir’de yapılan grup müsabakalarında kız takımı ikinci, erkek takımı ise grubunu lider tamamlayarak çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı.Tüm hızıyla çeyrek final müsabakaları hazırlıklarını sürdüren erkek ve kız takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarında başarılarına devam ederek Kayseri’yi final müsabakalarında da temsil etmek istiyorlar.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcular ve antrenörleri İsmail Arıtürk’ü tebrik ederek, çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi.

Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor

20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Nevşehir’in Avanos ilçesinde yapılan Analig Basketbol Grup Müsabakalarında başarılarıyla ilimizi gururlandıran basketbol erkek ve kız takımları Konya’da yapılacak olan çeyrek final müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.
Nevşehir’de yapılan grup müsabakalarında kız takımı ikinci, erkek takımı ise grubunu lider tamamlayarak çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı.
Tüm hızıyla çeyrek final müsabakaları hazırlıklarını sürdüren erkek ve kız takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarında başarılarına devam ederek Kayseri’yi final müsabakalarında da temsil etmek istiyorlar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcular ve antrenörleri İsmail Arıtürk’ü tebrik ederek, çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi.

Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor

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