A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri Çekya ve Uruguay

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.

TBF'nin internet sitesinde görüşlerine yer verilen Türkoğlu, milli takımın olimpiyat elemelerinde B Grubu'nda Çekya ve Uruguay ile eşleşmesini değerlendirdi.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Hidayet Türkoğlu, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda antrenörümüz ve teknik kadromuz ile tüm sporcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Sporcularımızın, 23-28 Haziran'da Kanada'nın Victoria şehrinde milli formayı en iyi şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandıracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Federasyonun internet sitesinde ayrıca A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin de görüşleri paylaşıldı.

Başantrenör Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, olimpiyatlara katılmayı çok istediklerini vurgulayarak, "Kuranın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim. Tokyo'da yer alabilmek en büyük hedefimiz. Genç ve dinamik bir takımız. Çapraz grubumuzla beraber 6 ülke, tek bir olimpiyat vizesi için mücadele edecek. Dolayısıyla bu 6 ekip içinde en iyi takım olmak zorundayız. Zorlu maçlar bizi bekliyor. En iyisini yapacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.