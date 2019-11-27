SPOR

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri Çekya ve Uruguay

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 27.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da yapılacak B Grubu maçlarında Uruguay ve Çekya ile eşleşti.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri Çekya ve Uruguay

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:

KANADA

A GRUBU: Kanada, Çin, Yunanistan
B GRUBU: Türkiye, Uruguay, Çekya

SIRBİSTAN

A GRUBU: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda
B GRUBU: Porto Riko, İtalya, Senegal

Litvanya

A GRUBU: Litvanya, Güney Kore, Venezuela
B GRUBU: Polonya, Slovenya, Angola

HIRVATİSTAN

A GRUBU: Almanya, Rusya, Meksika
B GRUBU: Hırvatistan, Tunus, Brezilya

HİDAYET TÜRKOĞLU: OLİMPİYATLAR'A KATILACAĞIMIZA İNANIYORUM

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağına inandığını belirtti.

TBF'nin internet sitesinde görüşlerine yer verilen Türkoğlu, milli takımın olimpiyat elemelerinde B Grubu'nda Çekya ve Uruguay ile eşleşmesini değerlendirdi.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Hidayet Türkoğlu, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda antrenörümüz ve teknik kadromuz ile tüm sporcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Sporcularımızın, 23-28 Haziran'da Kanada'nın Victoria şehrinde milli formayı en iyi şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandıracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Federasyonun internet sitesinde ayrıca A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin de görüşleri paylaşıldı.

Başantrenör Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, olimpiyatlara katılmayı çok istediklerini vurgulayarak, "Kuranın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim. Tokyo'da yer alabilmek en büyük hedefimiz. Genç ve dinamik bir takımız. Çapraz grubumuzla beraber 6 ülke, tek bir olimpiyat vizesi için mücadele edecek. Dolayısıyla bu 6 ekip içinde en iyi takım olmak zorundayız. Zorlu maçlar bizi bekliyor. En iyisini yapacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HALUK YILDIRIM: ÇOK İYİ TAKIMIZ VE KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, olimpiyat elemelerinde A Milli Takım'a güvendiklerini aktardı.

Elemelerde kaliteli takımların mücadele ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Çekya ve Uruguay ile aynı grupta mücadele edeceğiz. Önce yarı final sonra da final oynamayı hedefliyoruz. Çapraz grubumuzla beraber 6 ekipten sadece bir ülke Tokyo'ya gidecek. Çok iyi bir takımız ve kendimize güveniyoruz. Türk basketbolunu bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

KEREM TUNÇERİ: 2020 TOKYO'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

A Milli Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, olimpiyat elemelerinde zorlu maçların kendilerini beklediğini dile getirdi.

Genç ve geleceği parlak bir takıma sahip olduklarının altını çizen Tunçeri, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'nda bazı şanssızlıklar yaşamış olsak da FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda oynamaya hak kazandık. Zorlu bir turnuva bizleri bekliyor ancak A Erkek Milli Takımımız her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek bir ekip. İyi hazırlanarak istediğimiz sonuçları almak ve Tokyo'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

(AA)

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Abdullah Avcı: “Ülke puanı için kazanmak istiyoruz”Abdullah Avcı: “Ülke puanı için kazanmak istiyoruz”
Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz"Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri Basketbol kura çekimi

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

''Türkiye kaybetmeye hazır olmalı''

''Türkiye kaybetmeye hazır olmalı''

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mesut Özil itirafı! 'Turnuvalara gidebilseydik...'

Mesut Özil itirafı! 'Turnuvalara gidebilseydik...'

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizim grup karışık, 3 takımında şansı var. Koç Ufuk Sarıca takıma uzun almazsa geçen dünya şampiyonasında bu yüzden yenildiğimiz Çekya'ya yine yeniliriz. İlkan Karaman ve Berkan Durmaz mutlaka kadroda olmalı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Shane Larkin'in adı ne olacak? (Shane Larkin, Türk vatandaşlığına geçiyor)

Shane Larkin'in adı ne olacak?

Milli futbolcu Zeki Çelik: Beni herkes gurbetçi sanıyor

'Beni herkes gurbetçi sanıyor'

Bakan Kasapoğlu: UEFA’nın soruşturma kararı yok hükmündedir

'UEFA’nın soruşturma kararı yok hükmündedir'

Dünya devi Milan, milli futbolcu Merih Demiral'ın peşinde

Dünya devinden Merih Demiral bombası!

İşte en değerli 20 Türk futbolcu

İşte en değerli 20 Türk futbolcu

UEFA, asker selamı için kararını verdi

UEFA, asker selamı için kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.