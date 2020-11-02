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BASKİ Adalardaki yatırımları yakın takibe aldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Levent Keçecioğlu ile birlikte Avşa ve Ekinlik adalarında devam eden yatırımları yerinde inceledi.Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen incelemelerde, Avşa Adası’nda bu yıl deniz içme suyu arıtma tesisinde kapasite artışına giden BASKİ Genel Müdürlüğü’nün, adanın ikinci bir sorununa daha el atarak yeni atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebeke hattı için çalışma başlatacağı öğrenildi.Ekinlik Adası’na da geçen BASKİ görevlileri, Ekinlik Adası’nda yaşanan kanalizasyon sorununa da en kısa sürede çözüm üretileceği sözünü verdi.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Levent Keçecioğlu ile birlikte Avşa ve Ekinlik adalarında devam eden yatırımları yerinde inceledi.
Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen incelemelerde, Avşa Adası’nda bu yıl deniz içme suyu arıtma tesisinde kapasite artışına giden BASKİ Genel Müdürlüğü’nün, adanın ikinci bir sorununa daha el atarak yeni atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebeke hattı için çalışma başlatacağı öğrenildi.
Ekinlik Adası’na da geçen BASKİ görevlileri, Ekinlik Adası’nda yaşanan kanalizasyon sorununa da en kısa sürede çözüm üretileceği sözünü verdi. İncelemelerin devamında, Ekinlik Adası’nda yapımı devam eden çevre dostu yenilenebilir enerji olan 1.140.48 kwp kapasiteyle enerji verimliliği sağlayacak Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’nde gelinen son durum hakkında bilgi edinildi.

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