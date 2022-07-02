YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Başpehlivanlar "cihan pehlivanı" Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde unutmadı

Başpehlivanlar "cihan pehlivanı" Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde unutmadı

02.07.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başpehlivan Şaban Yılmaz: "Ebedi hayatta en güzel yerde buluşup ustayla güreş tutarız inşallah" - Başpehlivan Orhan Okulu: "Alttan gelen nesillere onları ve kendimizi tanıtarak ata sporunu sürdürmek istiyoruz"

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan başpehlivanlar, "cihan pehlivanı" Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde andı.

Başpehlivan Şaban Yılmaz, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Koca Yusuf'a Allah'tan rahmet diledi.

Koca Yusuf'un efsane bir pehlivan olduğunu belirten Yılmaz, "İnşallah 'mekanı cennet olur' diyorum. Ebedi hayatta en güzel yerde buluşup ustayla güreş tutarız inşallah." dedi.

Başpehlivan Orhan Okulu da Koca Yusuf'un Kırkpınar'ın efsanelerinden olduğunu ifade etti.

Onların yolunda devam ettiklerini anlatan Okulu, "İnşallah alttan gelen nesillere onları ve kendimizi tanıtarak ata sporunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Koca Yusuf'un bugünkü pehlivanların önderlerinden olduğunu belirterek, "Biz de onların geriden gelen nesilleriyiz, saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

- Koca Yusuf

Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Şumnu kasabasında 1857 yılında doğdu. Atadan güreşçi Yusuf pehlivan, Dursun pehlivan ve Kel İsmail'den ilk güreş eğitimini aldı.

Kırkpınar'a ilk kez 1882 yılında katıldı. Namı arttıkça hem Fransa hem de ABD'de güreşlere davet edildi, orada da meydanı rakiplerine dar eden Koca Yusuf, 1898'de ABD'den dönerken bindiği geminin batması sonucu yaşamını yitirdi.

"Türk gibi güçlü" sözü Koca Yusuf'un güreşlerini seyreden Fransızların deyimleri arasına girdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırkpınar için geldiği Edirne'de kalp krizi geçiren güreş antrenörü yaşamını yitirdiKırkpınar için geldiği Edirne'de kalp krizi geçiren güreş antrenörü yaşamını yitirdi
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüDiyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
ölüm yıl dönümü

Edirne Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:37
Öğle
13:23
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:52
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Giresunlu hemşirenin kafatası kemiği kayboldu!

Giresunlu hemşirenin kafatası kemiği kayboldu!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.