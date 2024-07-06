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Başpehlivanlar, Kırkpınar'da milli futbolcuları "Bozkurt" işaretiyle selamladı

06.07.2024 14:06
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı. Pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı.

Başpehlivanlar, Kırkpınar'da milli futbolcuları "Bozkurt" işaretiyle selamladı

Edirne’de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gün müsabakaları dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların güreşleriyle başladı.

BAŞPEHLİVANLARDAN BOZKURT İŞARETİ

Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı.

AA-20240706-35070245-35070243-BASPEHLIVANLARDAN_ER_MEYDANINDA_BOZKURT_ISARETI

Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.

AA-20240706-35070245-35070241-BASPEHLIVANLARDAN_ER_MEYDANINDA_BOZKURT_ISARETI

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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kırkpınar yağlı güreşleri
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