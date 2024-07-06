Başpehlivanlar, Kırkpınar'da milli futbolcuları "Bozkurt" işaretiyle selamladı

Edirne’de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gün müsabakaları dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların güreşleriyle başladı.

BAŞPEHLİVANLARDAN BOZKURT İŞARETİ

Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı.

Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





