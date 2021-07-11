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Başpehlivanlar Kırkpınar'ı "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirdi

11.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Kara: "Bu kültür mirasını, tarihin bize verdiği emaneti şeref ve gururla taşıyoruz. Bizim için buranın yeri çok farklıdır. Bizden sonra gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız" - Orhan Okulu: "Kırkpınar'da güreşmek, er meydanına çıkmak her güreşçinin hayali. Bizim için olimpiyatlar niteliğinde. Burada altın kemeri almak en büyük hedefim"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlarından Recep Kara, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'ı "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirdi.

Kırkpınar'da son olarak 2016'da başpehlivanlık unvanını kazanan Recep Kara, AA muhabirine, ata sporu yağlı güreşin çok eski bir gelenek olduğunu, bu nedenle er meydanının güreşçiler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kırkpınar'ın, katılan pehlivanlar için ayrı bir heyecan ve gurur kaynağı olduğunu anlatan Recep Kara, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir atmosfer var. 6,5 asırlık bir geleneğin olduğu, bunun devam ettirildiği çok güzel bir yer. Bu kültür mirasını, tarihin bize verdiği emaneti şeref ve gururla taşıyoruz. Bizim için buranın yeri çok farklıdır. Bizden sonra gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız."

Kırkpınar'da son olarak 2018'de başpehlivanlığı elde eden Orhan Okulu da Kırkpınar'ın maneviyatının çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Kırkpınar bizim için olimpiyat gibi, bizim olmazsa olmazımız." diyen Orhan Okulu, "Kırkpınar'da güreşmek, er meydanına çıkmak her güreşçinin hayali. Bizim için olimpiyatlar niteliğinde. Burada altın kemeri almak en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar'ın havasının bile pehlivanlar için ayrı bir önem taşıdığını, buradaki farklı atmosferi her pehlivanın yaşaması gerektiğini vurgulayarak, "Kırkpınar bizim olimpiyatımız. Buranın doğasında bile farklı bir his var. Sahaya adım attığınızda o farklılığı hissediyorsunuz. Bizim için burası efsane bir yer. Bizim olimpiyatımız, göz bebeğimiz. Burada güreşmek ayrı bir onur, hem de motivasyon oluyor insana." diye konuştu.

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