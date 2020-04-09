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Başsavcı Dönmez’den infaz koruma memurlarına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 09.04.2020 19:38 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, korona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı pansiyonlarda kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Türkiye’de de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Başsavcı Dönmez’den infaz koruma memurlarına ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, korona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı pansiyonlarda kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Türkiye’de de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tarafından infaz koruma memurlarına yönelik de bazı tedbirler alındı. Bu çerçevede memurlar görevlerini ifa ettikten sonra korona virüs tedbirleri kapsamında evlerine gitmek yerine izole edilen yerlerde kalmaya başladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve cezaevi müdürleriyle tedbir amaçlı İskele Kız İmam Hatip ve Van Anadolu İmam Hatip Lisesinin pansiyonlarında kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti. Sosyal mesafeyi koruyarak memurlarla görüşerek moral veren Başsavcı Dönmez ve beraberindekiler, daha sonra buradan ayrıldı.

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