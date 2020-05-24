YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Başverimli ve Görümlü beldesi sakinleri bayramı evde karşıladı

Başverimli ve Görümlü beldesi sakinleri bayramı evde karşıladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Korona virüs salgın nedeniyle Ramazan Bayramının arifesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli ve Görümlü belde sakinleri de kısıtlamaya uyarak bu yıl bayramı evlerinde karşıladı.Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Silopi’nin beldelerinde de Ramazan Bayramı korona virüs gölgesinde buruk geçiyor.

Korona virüs salgın nedeniyle Ramazan Bayramının arifesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli ve Görümlü belde sakinleri de kısıtlamaya uyarak bu yıl bayramı evlerinde karşıladı.
Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Silopi’nin beldelerinde de Ramazan Bayramı korona virüs gölgesinde buruk geçiyor. Cemaatle birlikte camilerde bayram namazı kılınmazken, aile ve akraba ziyaretleri ise yapılmadı. Belde sokakları boş kalırken Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar ile Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu birer mesaj ile belde sakinlerinin bayramını kutladı.
Başkanlar belde sakinlerinin bayramını kutlayıp kısıtlama boyunca evde kalmaları çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi

Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi

Şırnak Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:07
Sabah
04:47
Öğle
12:12
İkindi
16:03
Akşam
19:27
Yatsı
21:00

Şırnak Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Uludere Eczanesi
Uludere
Mina Eczanesi
Silopi
Eczane Çevrim Eczanesi
Idil
Bizim Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Neşe Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz"

Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.